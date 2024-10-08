Вашингтон, 8 октября, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Наблюдательный совет энергетической компании ZE PAK, принадлежащей польскому бизнесмену Зигмунту Солоржу, принял решение исключить из своего состава его сыновей — Тобиаса Солоржа и Петра Зака. Об этом написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство

По информации агентства, это решение привело к падению стоимости акций компании на 3,3%. Их цена приближается к минимальному значению с 2022 года.

Такие изменения вызвали беспокойство у польского фонда NN Group NV, который, по данным агентства, владеет 8,9% акций ZE PAK и является вторым по величине доли миноритарным акционером компании.

«Мы крайне обеспокоены текущей ситуацией и семейным конфликтом», — заявил главный исполнительный директор фонда Шимон Озог.

Он отметил, что из-за этих обстоятельств, а также из-за ухудшения здоровья Зигмунта Солоржа руководство компании вместо разработки стратегий развития будет сосредоточено на определении его наследника и кадровых перестановках.

В сентябре сыновья Солоржа направили руководству ZE PAK письмо, в котором выразили опасения относительно будущего бизнес-империи миллиардера и сообщили о трудностях в общении с ним из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома».

В 2000–2001 годах, а также с 2002 по 2008 год Медведев занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». В 2001 году был заместителем председателя совета директоров компании. С 16 января 2020 года занимает пост зампредседателя Совбеза РФ.