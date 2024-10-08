Москва, 8 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В украинскую армию из-за нехватки бойцов берут безногих и безруких инвалидов, рассказал военнопленный Юрий Марсюк на видео, распространённом Министерством обороны России.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, в рядах ВСУ наблюдается неукомплектованность и колоссальная нехватка живой силы, поэтому «без ноги, без руки забирают». Всех увечных и людей с ограниченными возможностями здоровья распределяют в 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.

«Иду в магазин. Мне говорят: иди сюда — сразу повестку. Не придёшь — штраф. Я и не пришёл. Меня дома изловили. Ещё раз не придёшь? Пришлось мне идти…» — рассказал Марсюк о том, как сам был мобилизован.

Пленный добавил, что медицинская комиссия проводится формально.

Как сообщало ИА Регнум, ранее боец ВСУ Ростислав Мельник, взятый в плен под Угледаром в ДНР, поблагодарил за спасение российских военных, которые вынесли его с поля боя.