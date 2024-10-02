Москва, 2 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом 2 октября сообщила пресс-служба компании.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

«Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении.

На первом заседании нового состава совета директоров «Ростелекома» сформировали четыре комитета, определили их персональный состав.

Совет директоров избрали на годовом собрании акционеров, которое состоялось 16 сентября. Предыдущий состав совета с 2015 года возглавлял спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

В 2000–2001 годах, а также с 2002 по 2008 год Медведев занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». В 2001 году был заместителем председателя совета директоров компании. С 16 января 2020 года занимает пост зампредседателя Совбеза РФ.