Москва, 8 октября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Минцифры РФ предлагает ввести блокировку анонимных спам-звонков в том случае, если компании не предоставили информацию мобильным операторам о том, зачем они звонят. Об этой инициативе говорится в проекте федерального закона, сообщили в ведомстве.

40.мвд.рф Звонок по телефону

В пояснительной записке отмечается, что необходимо обязать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инициатора массовых звонков информировать оператора сотовой связи о себе, а также о цели звонка. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона. Телефонные вызовы, по которым указанные сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами.

«Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать», — добавили в Минцифры.

Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство РФ.

Также отмечается, что каждый месяц только крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями.

Как сообщало ИА Регнум, опасность «серых» сим-карт, меры борьбы с их распространением и важность деанонимизации в Сети обсудили участники круглого стола «Здравствуйте, вас беспокоит преступник», который прошёл в Общественной палате (ОП) России.

Проблема идентификации звонящего встала особенно остро. Людям часто звонят мошенники и провоцируют на какие-то операции или договорённости без возможности обратной связи, заявил на открытии встречи председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился международным опытом пресечения спам-звонков. Он рассказал, что в Европе выявляют номера, с которых идут массовые обзвоны, а затем блокируют или замораживают их.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россиянам каждый день поступает 20 млн звонков от телефонных мошенников, а объёмы украденных средств за прошлый год выросли до 250 млрд рублей. По его мнению, следует запретить продажу любых сим-карт по зарубежным ID-картам.