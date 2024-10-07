Грозный, 7 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наладить грамотную систему миграционного контроля в России. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Он отметил, что проблема с мигрантами должна решаться системно, без разжигания к ним ненависти.

«Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере», — написал Кадыров.

Кадыров также отметил, что нужно понимать разницу между нарушителями закона среди мигрантов и законопослушными гражданами. Последних, по его мнению, намного больше.

2 октября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Так, при совершении преступления предусмотрена конфискация имущества, денег и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.

Ранее ИА Регнум передавало, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, также обсуждается инициатива по увеличению срока нахождения в браке для получения гражданства.