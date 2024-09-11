Москва, 12 сентября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Об этом рассказал спикер Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

По словам депутата, инициативу большинство коллег «точно поддержат», независимо от политической принадлежности. Володин также напомнил, что уже приняты нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом им запрещается въезд в Россию.

«Не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — считает парламентарий.

Также Вячеслав Володин добавил, что обсуждается инициатива по увеличению срока нахождения в браке для получения гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа группа депутатов от ЛДПР предложила ограничить право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в страну свои семьи. Авторы законопроекта подчеркнули, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента и не имеющих других законных оснований для этого. Члены семей работников с высокой квалификацией являются исключением.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров счёл необходимым этот законопроект. Он поддержал инициативу и отметил, что она уже давно назрела.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 5 сентября призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить свои семьи. Он также отметил, что детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, необходимо постепенно заставить учить русский язык.