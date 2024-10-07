Красноярск, 7 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео, где он ругается на школьников матом, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник в главном управлении образования городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент учитель от занятий отстранён. Сегодня состоится заседание конфликтной комиссии, и позже участники события ознакомятся с итоговым решением», — сказал собеседник агентства.

Также собеседник добавил, что за девять лет работы учителя в данной школе жалоб в его адрес от родителей не поступало, в том числе и после публикации скандального видео, на котором педагог ругается матом на детей.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых учитель труда одной из средних школ Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их «щенками».

Как передавало ИА Регнум, 3 октября президент России Владимир Путин предложил ввести комплекс мер для повышения культуры речи в России в условиях всепоглощающей цифровизации. Также глава государства заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны.