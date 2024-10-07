Москва, 7 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

Сенцов Александр/ТАСС Ренат Акчурин

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Рената Сулеймановича Акчурина. Ренат Акчурин посвятил себя самоотверженному, милосердному служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу», — говорится в телеграмме с соболезнованиями главы государства.

Президент отметил уникальный вклад Акчурина в развитие отечественной медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций российского здравоохранения.

«Тысячи людей, которым этот выдающийся врач помог сберечь здоровье и жизнь, его коллеги и ученики, родные и близкие, все мы сохраним светлую память о замечательном человеке и настоящем подвижнике Ренате Сулеймановиче Акчурине», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, причиной смерти кардиохирурга Рената Акчурина стала продолжительная болезнь.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, занимавшая пост министра здравоохранения в 2007–2012 годах, подчеркнула, что Акчурин был хирургом мировой величины, настоящим профессионалом и мудрым наставником. Он создал уникальные направления в сердечно-сосудистой хирургии и спас жизнь тысячам людей.

Акчурин первым внедрил в российскую и европейскую клиническую практику высокоэффективную технику микрохирургии при операциях на коронарных артериях. Благодаря этой технике сократилась смертность пациентов, которым проводили реваскуляризацию миокарда.

В 1996 году бригада хирургов под руководством Акчурина успешно прооперировала первого президента России Бориса Ельцина. Ему провели аортокоронарное шунтирование, то есть создали запасные пути для крови в обход поражённых атеросклерозом участков.