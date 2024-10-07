Москва, 7 октября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Причиной смерти кардиохирурга Рената Акчурина, оперировавшего экс-президента России Бориса Ельцина, стала продолжительная болезнь. Об этом говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале полномочного представительства Татарстана в РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Академик РАН, доктор наук, профессор скончался сегодня после продолженной болезни. Ему было 78 лет», — отметили в полпредстве.

Хирургу-виртуозу Акчурину вверяли свои жизни тысячи людей. Его пациентами были и первые люди государства, и простые граждане, отмечено в сообщении.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, занимавшая пост министра здравоохранения в 2007–2012 годах, подчеркнула, что Акчурин был хирургом мировой величины, настоящим профессионалом и мудрым наставником. Он создал уникальные направления в сердечно-сосудистой хирургии и спас жизнь тысячам людей.

«Без сомнения, он был человеком, наделённым несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем», — приводит слова Голиковой аппарат вице-премьера.

Акчурин первым внедрил в российскую и европейскую клиническую практику высокоэффективную технику микрохирургии при операциях на коронарных артериях. Благодаря этой технике сократилась смертность пациентов, которым проводили реваскуляризацию миокарда.

В 1996 году бригада хирургов под руководством Акчурина успешно прооперировала президента Ельцина. Ему провели аорто-коронарное шунтирование, то есть создали запасные пути для крови в обход поражённых атеросклерозом участков.