Москва, 7 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман на этой неделе, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвёт облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, «радиационный», — приводит слова Цыганкова Агентство городских новостей «Москва».

Он пояснил, что такое явление обычно возникает в ночное время или ранним утром и, как правило, в низменных местностях.

Радиационным называют туман, который появляется, когда в регион поступает холодный воздух и уменьшается количество облаков, в результате чего земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начинают активно отдавать тепло в атмосферу. Этот процесс называется радиационным выхолаживанием. При этом в районах с большим количеством производств может возникнуть смог.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие два дня циклон «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. По словам синоптика, дождь начнётся в Москве вечером 5 октября и к утру 6 октября в столице выпадет до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км, при этом температура воздуха в понедельник составит +15…+17 градусов.

Тишковец уточнил, что в результате этого может быть побит рекорд по количеству осадков для 7 октября (23,2 мм), зафиксированный в 2003 году.

Синоптик отметил, что 8 октября в тылу циклона начнут дуть северо-восточные ветра, в результате чего температура воздуха снизится до +10…+15 градусов, и продолжатся дожди.