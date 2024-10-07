Москва, 7 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве. Они ознакомились с достижениями человечества в области космонавтики. Кроме того, они отметили, что российская столица — очень вдохновляющий город.

Пресс служба BRICS+ Fashion Summit — фото Попов Александр

«Я разговаривал со многими дизайнерами, которые приехали сюда из разных стран, и сказал им, что Москва — потрясающее место для вдохновения», — рассказал основатель Spectrum International Fashion Festival и дизайнер бренда Armada Рейнье Абелло. По его словам, столица России многогранна: в ней есть история, культура, а также современные технологии, искусство и музыка.

«Пока я здесь, я стараюсь черпать вдохновение отовсюду. Здесь просто потрясающе», — добавил Абелло.

Малазийский дизайнер Яни Бахтиа приехала в Россию впервые.

«Я полюбила Москву, русскую культуру, красивые здания и очень милых людей. Конечно, теперь я хочу познакомить вас со своей страной Малайзией», — отметила она.

Пресс служба BRICS+ Fashion Summit — фото Попов Александр

А основатель и преподаватель Стамбульской академии моды Бедих Йилдирим отметила, что в прошлый визит ее любимым местом в столице стал Большой театр, а в этот раз ее удивил Музей космонавтики и павильоны разных стран на ВДНХ.

«BRICS+ Fashion Summit — это очень хорошая платформа для развития моды во всем мире, потому что он объединяет творцов из разных стран. Южная Америка, Центральная Америка, Тихоокеанский регион — все собрались в России. Мы будем по-новому развивать индустрию моды», — говорит директор Lusaka Fashion Weekend из Гамбии Эммануэль Мучинду Миоба.

Пресс служба BRICS+ Fashion Summit — фото Попов Александр

Посещение центра «Космонавтика и авиация» вдохновило участников BRICS+ Fashion Summit на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.