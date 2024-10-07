Серпухов, Московская область, 7 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали видео с места массового ДТП с участием самосвала в Московской области, где погибли три человека.

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На кадрах видны перевёрнутые и искорёженные легковые автомобили. Вдалеке можно разглядеть пострадавшие грузовые машины. К месту аварии также прибыли кареты скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло днём 7 октября на 103-м км трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов Московской области. Самосвал протаранил несколько автомобилей, в результате чего погибли три человека, ещё трое пострадали.

В МВД по региону сообщили, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.