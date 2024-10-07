Москва, 7 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Документальный многосерийный фильм Владимира Познера «Турецкая тетрадь» начнёт выходить в эфир на Первом канале не 7-го, а 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Анвар Галеев/ТАСС Владимир Познер

Вечером 7 октября, уточнили в пресс-службе, Первый канал покажет фильм, посвящённый предстоящему саммиту БРИКС. Познер сообщил, что его заранее, примерно за четыре дня, предупредили о переносе премьеры.

«То есть я в курсе, мне объяснили, почему. Правда, я, если честно, не запомнил — там какая-то путаница с сеткой возникла. Насколько я знаю, 14-го числа всё должно пойти в эфир», — сказал Познер ТАСС.

В анонсе «Турецкой тетради» на сайте Первого канала отмечено, что Познер «представит свой субъективный взгляд на прошлое и настоящее Турции». Первая серия будет посвящена Стамбулу, вторая — Османской империи и её гибели, третья — основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, четвёртая — турецкому исламу.

Как сообщало ИА Регнум, с 2008 года на Первом канале выходила авторская программа «Познер», которая пропала из сетки вещания в 2022 году одновременно с программой «Вечерний Ургант». Ведущие обеих программ вскоре покинули территорию России. О том, что Познер вернётся в эфир с новым шоу, генеральный директор канала Константин Эрнст заявил в сентябре на презентации очередного сезона.