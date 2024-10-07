Москва, 7 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Россия импортирует китайские гвозди, так как это дешевле и выгоднее. Полностью зависеть от зарубежных поставок нельзя, но и одно лишь собственное производство будет означать риски для качества, считает исполнительный директор компании «Лемана про» Марина Фытова.

РИА Новости/Павел Лисицын

Она отметила, что доля отечественных товаров в магазинах сети достигла 72%. Одни категории, например ели и луковицы растений, было проще заменить своими, а вот с гвоздями или скобяными изделиями ситуация оказалась сложнее.

«Мы проанализировали одну из категорий металлических скобяных изделий и выяснили, что в Китае два завода закрывают в двойном объеме всё мировое потребление этих товаров», — пояснила Фытова в интервью РБК.

По её словам, экономической целесообразности в строительстве собственного завода нет, так как сложно предложить кому-то инвестиции, когда весь мировой спрос уже закрыт в двойном объёме.

Импорт гвоздей, призналась Фытова, всегда её удивлял, как и, к примеру, импорт семян огурцов. Но российское производство гвоздей не развивалось из-за дешёвого производства в Китае. Часть производств закрылась в 1990-х годах, на остальных морально устарело оборудование. Вложения в тяжёлую промышленность нужны серьёзные, при этом за два года они не окупятся.

Вместе с тем всё больше приходит понимание, что зависеть от зарубежных производителей на 100% нельзя, выпуск должен быть и у себя в стране. Однако полностью локализовать производство невозможно и нецелесообразно — уровень конкуренции на рынке должен оставаться высоким, иначе пострадает качество товаров, добавила топ-менеджер.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась тому, что Россия ввозит из-за границы даже гвозди. Тогда в Минпромторге в ответ заявили, что российские предприятия выпускают гвозди в достаточном количестве.

В феврале президент Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности заявил, что отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали западные бренды. Он пояснил, что говорит не только о потребительских товарах широкого спроса, но и об электрооборудовании, продукции фармацевтики или машиностроения.