Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где раньше были западные бренды, заявил 16 февраля в Челябинске на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности президент Владимир Путин.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 февраля президент отмечал, что российские компании, получившие с введение санкций новые возможности, «не жадничают» и инвестируют в собственное развитие и подготовку кадров.

Ушедшие из России компании создали здесь коллективы и культуру производства, а теперь российские предприниматели «подхватывают это мгновенно» и двигаются дальше, сказал также глава государства.

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