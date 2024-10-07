Феодосия, Крым, 7 октября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Режим техногенной чрезвычайной ситуации могут объявить из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, сообщает 7 октября пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Первоначально в администрации заявили, что режим техногенной ЧС муниципального характера уже введён, однако позже сообщили о технической ошибке. Решение пока не принято, пояснили власти.

«Заседание комиссии ещё не проводилось», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко информировал о перекрытии движения на одном из участков, что привело к изменению графика работы общественного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, на место происшествия прибыли пожарные расчёты. О пострадавших не сообщалось. В Феодосию направился вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.