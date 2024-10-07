Исламабад, 7 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Два гражданина Китая погибли, один пострадал в результате террористического акта в пакистанском городе Карачи. Об этом 7 октября заявило посольство КНР в Пакистане в социальной сети WeChat.

Publicintelligence.net Самодельное взрывное устройство

Как уточнили в посольстве, вечером 6 октября автоколонну с сотрудниками китайской энергетической компании Port Qasim Electric Power Company атаковали террористы. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство на автоцистерне, установленной возле светофора рядом с международным аэропортом имени Джинны в городе Карачи.

«На настоящий момент два китайских сотрудника погибли, ещё один получил ранения, кроме того, пострадали несколько пакистанских сотрудников», — отмечается в заявлении китайской дипмиссии в Пакистане.

Посольство и консульства Китая в Пакистане решительно осудили террористический акт и выразили соболезнования родственникам погибших и сочувствие пострадавшим. Также указывается, что сотрудники китайской дипмиссии приступили к экстренной работе и потребовали от пакистанской стороны сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим, а также провести тщательное расследование теракта и наказать виновных сурово и в соответствии с законом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум два человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате взрыва рядом с крупнейшим в Пакистане международным аэропортом имени Джинны в городе Карачи. Согласно информации местного телеканала Geo News, власти проверяют версию о сработавшем самодельном взрывном устройстве.

Телеканал со ссылкой на полицию сообщал, что, по предварительным данным, взорвалась автоцистерна, это привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. По данным телеканала, власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.