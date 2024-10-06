Исламабад, 7 октября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате взрыва рядом с крупнейшим в Пакистане международным аэропортом имени Джинны в городе Карачи. Об этом 6 октября сообщает агентство Associated Press News.

(сс) code404 Взрыв

Взрыв прогремел вечером на автодороге возле одного из светофоров. Взрывом повредило автомобили, часть из них загорелась. По данным полиции и правительства провинции Синд, возле аэропорта взорвалась цистерна. Глава МВД провинции Зия Уль Хассан уточнил, что это было покушение на иностранных граждан.

Согласно информации местного телеканала Geo News, власти проверяют версию о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Отмечается, что звук взрыва был слышен в разных районах города, а на фото и видео с места происшествия видны огромные густые столбы дыма и пылающий пожар на месте взрыва.

В результате взрыва один человек погиб на месте, ещё девять пострадавших госпитализированы. Позднее поступила информация о ещё одном погибшем.

Как сообщает Reuters, ответственность за взрыв взяла на себе сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). Утверждается, что взрыв совершён ими с помощью самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле. Целью атаки были граждане Китая.

Расследование инцидента продолжается. Власти предписали обеспечить пострадавшим всю возможную помощь. Дорога в аэропорт, на которой произошёл взрыв, не блокировалась. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропорту Лас-Вегаса в американском штате Невада при посадке загорелся авиалайнер с пассажирами. Самолёт охватило огнем, когда авиалайнер, совершив посадку, катился по взлётно-посадочной полосе. Из-под шасси самолёта вырывались клубы дыма и языки пламени. К лайнеру после остановки немедленно подъехали как минимум пять машин спасательных служб. О пострадавших не сообщалось.

2 октября аэропорт в японской префектуре Миядзаки полностью закрыли из-за взрыва в районе рулёжной дорожки. В результате взрыва образовалась воронка площадью около семи квадратных метров. Из здания аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.