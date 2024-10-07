Газа, Палестина, 7 октября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 октября нанесли авиаудар по больнице Шухада Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, на территории которой якобы расположены командные центры палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По полученным разведданным ЦАХАЛ и Израильской службы безопасности (ISA), ВВС Израиля нанесли точный удар по боевикам ХАМАС, которые действовали в командных центрах, расположенных на территории больницы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Утверждается, что командные центры использовались палестинским движением для планирования и осуществления террористических атак против ЦАХАЛ и Израиля.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, на территории больницы в Дейр-эль-Балахе находились беженцы. По уточнённым данным, на текущий момент известно об 11 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 октября военная авиация Израиля атаковала мечеть в Дейр-эль-Балахе, в которой находились беженцы. По утверждению израильских военных, в мечети якобы находился командно-диспетчерский центр ХАМАС. В результате израильских ударов погибли по меньшей мере 24 человека, ещё 93 получили ранения.