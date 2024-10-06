Вашингтон, 7 октября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Последние выступления и обращения кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа могут свидетельствовать о изменении когнитивных способностей политика-республиканца из-за его возраста. С таким мнением выступили авторы материала, опубликованного 6 октября в газете The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Без (президента США — Прим. ред.) Джо Байдена господин Трамп в свои 78 лет является старейшим кандидатом в президенты в истории и станет самым старым президентом за всю историю, если победит и завершит президентский срок в 82 года», — говорится в материале.

Утверждается, что компьютерный анализ выступлений Трампа на митингах, последних интервью и записей в социальных сетях якобы показал признаки изменений в силу возраста.

По словам авторов, в последнее время политик-республиканец по сравнению с 2016 годом на 13% чаще употребляет термины, придающие предложению абсолютно негативный или абсолютно позитивный смысл, на 69% чаще использует нецензурные выражения и ругательства, что некоторые эксперты считают признаком преклонного возраста.

Отмечается, что некоторые особенности речи Дональда Трампа, такие как уточняющие повторения, в последнее время в контексте его высказываний кажутся более бессвязными и вызывающими замешательство.

«Он уже не выступает на том уровне, на котором выступал восемь лет назад», — считает бывший сторонник Трампа Энтони Скарамуччи, уволенный с должности директора по коммуникациям Белого дома в 2017 году после того, как раскритиковал некоторых членов администрации Трампа.

Как передавало ИА Регнум, ранее NYT также сообщала, что здоровье Дональда Трампа вызвало у медиков вопросы, на которые штаб политика отказался отвечать. По мнению медицинских экспертов, они допускают, что Трамп может вернуться в Белый дом с целым спектром поводов для беспокойства, среди которых проблемы с сердцем, снижение умственных способностей из-за возраста. При этом данные о здоровье политика-республиканца не разглашались с 2020 года, когда тот перенёс заболевание коронавирусом, а после недавнего покушения команда Трампа и вовсе предпочла скрыть результаты медобследований.