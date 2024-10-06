Турин, Италия, 7 октября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Баннер-растяжка с поздравлением президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения появился в центре итальянского Турина. Об этом 6 октября сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

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«Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушёл весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — рассказал один из авторов идеи в беседе с «РИА Новости».

«Турин поздравляет с днём рождения президента России В. Путина», — гласит надпись на баннере, украшенном дополнительно двумя российскими флагами.

Это уже вторая подобная акция в Италии, посвящённая дню рождения российского лидера Владимира Путина. Как сообщало ИА Регнум, в итальянской Генуе пророссийские активисты из местной общественно-политической ассоциации Contronarrazione расклеили на улицах города сотню листовок с поздравлениями президенту России.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 72 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 октября рассказал, как Путин проведёт свой день рождения. Глава России запланировал ряд рабочих встреч, а вечером примет глав стран СНГ.