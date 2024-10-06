Москва, 6 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. К настоящему времени в Москве действует более 27 тыс. точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В этом году городскомуWi-Fiисполнилось 11 лет. Беспроводной интернет позволяет москвичам иметь надежный доступ к онлайн-ресурсам и цифровым сервисам как для работы и учебы, так и для отдыха», — отмечается в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Для большего комфорта с 2020 года подключаться к Wi-Fi-модемам можно без повторной авторизации в течение дня. В общей сложности на центральных улицах столицы разместили свыше 3,8 тысячи точек доступа. Наиболее востребованы хот-споты на Новослободской улице, в районе Китай-города и Маросейки, на Комсомольском проспекте.

Также пользуются популярностью точки доступа на ВДНХ, в Московском зоопарке, парке «Ходынское поле» и парке Горького. Начиная с осени городской вайфай активно используют студенты и учащиеся. Модемы разместили в 352 библиотеках Москвы.

В текущем году были установлены около 2 тыс. новых точек доступа, из них почти 1,5 тыс. появились в общежитиях студентов. В 186 зданиях 40 столичных вузов работают 17 тыс. хот-спотов, что позволяет студентам быть на связи сродными и преподавателями, готовиться к экзаменам и лекциям. Также точки доступа имеются в учреждениях культуры и спорта, музеях, на автовокзалах и станциях.

В 52 московских парках работает свыше 1,1 тыс. хот-спотов. Пока что самым активным месяцем использования городской беспроводной сети в парках стал май. В общей сложности за весенне-летний сезон в них жители подключились к беспроводному интернету свыше 1,5 млн раз. Объем трафика составил порядка 12 тыс. гигабайт.

Подключиться к городскому Wi-Fi можно через сеть Moscow_WiFi_Free. Необходимо лишь пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

Как сообщало ИА Регнум, в мае министр цифрового развития России Максут Шадаев анонсировал массовое появление Wi-Fi в самолётах в 2028 году. Для работы беспроводной сети на воздушных судах необходимо запустить спутниковую группировку.

В феврале Шадаев информировал, что первая группировка космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году. До 2030 года планируется запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.