Москва, 22 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Wi-Fi массово появится на борту российских самолётов с 2028 года, сообщил 22 мая министр цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

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«Когда мы запустим спутниковую группировку. В 2028 году, я думаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В феврале Шадаев информировал, что первая группировка космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году. До 2030 года планируется запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поручил кратно нарастить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. По его словам, необходимо в тесном сотрудничестве государства и бизнеса обеспечить создание и эксплуатацию отечественных «многоспутниковых группировок».

Российский лидер поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере. Важно максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. Это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта, сказал Путин.

Орбитальная спутниковая группировка России, в которую входят аппараты социально-экономического, научного и двойного назначения, по данным на январь 2022 года, насчитывает 102 космических аппарата.