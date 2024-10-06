Москва, 6 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российский актёр Андрей Неретин, игравший роль вымышленного депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу, скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщил 6 октября Telegram-канал Mash.

BARAKuda/YouTube

Уточняется, что 48-летний актёр умер во сне. Недавно он перенёс инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава, ему было трудно ходить.

Два дня назад канал сообщал о проблемах со здоровьем у Неретина после микроинсульта и повреждения сустава, которое актёр получил, подрабатывая курьером и грузчиком.

Два года назад Неретин сообщил об «отставке» Наливкина. Он пояснил, что шоу решено закрыть из-за давления со стороны правоохранительных органов.

Образ депутата Наливкина создал актёрский коллектив во главе с Андреем Клочковым как пародию на чиновников. Короткие ролики, стилизованные под новостные репортажи региональных СМИ, публиковали на YouTube-канале BARAKuda. Первый скетч вышел в апреле 2019 года.