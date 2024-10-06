Москва, 6 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В рамках московского фестиваля «Золотая осень» для его гостей подготовили около 1,5 тыс. часов мастер-классов, которые будут проходить до 13 октября. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

У дома № 16 на Вешняковской улице научные развлечения предложит приёмная комиссия Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана совместно с научно-образовательным центром «Фотоника». С 7 по 11 октября в 15:00 можно будет узнать об особенностях аэродинамики и подбора материала для воздушного змея и сделать свою игрушку. 12 и 13 октября в 13:00 участники будут создавать украшения из ветки и светодиодов. Начало в оба дня в 13:00.

6 октября у дома № 4 на Мичуринском проспекте пройдёт ряд мастер-классов по шитью тапочек, корзин и масок для сна. Спустя два дня в бульварной зоне в районе Крюково гостям фестиваля предложат расписать деревянные разделочные доски, украсить термокружку или поднос.

На улице Перерве, дом 52, 10 октября можно будет познакомиться с техникой создания деревянных грибочков или создать собственную лесную гирлянду.

В комплексе «Москинопарк» в деревне Юрово развернулась одна из крупнейших площадок фестиваля «Золотая осень». Здесь 12 октября участники смастерят деревянные подковы с украшениями и украсят декоративные доски в технике декупаж. Также для посетителей парка откроют специальный шатер для проведения русских чайных церемоний.

Поклонников кулинарных мастер-классов 11 октября будут ждать в сквере у станции метро «Некрасовка» и на улице Хачатуряна. Там научат готовить бараньи ребра с кремом из зеленого горошка и черной смородиной. 12 октября на площадках на улицах Грекова, Матвеевской и Митинской будут запекать на гриле тыкву с брынзой и зеленью. А 13 октября на Коптевском бульваре, улицах Адмирала Руднева и Профсоюзной приготовят говяжий стейк с лесными грибами и горчичным соусом.

Не останутся в стороне и спортсмены. На трёх окружных площадках в Гольянове, на улицах Авиационной и Адмирала Руднева проводятся состязания по детскому спортивному ориентированию «Веселый фермер». Гости должны пробежать дистанцию, держа ложку с картофелиной в руках, провезти тележку, не растеряв её содержимое, а также определить на ощупь, какой овощ или фрукт лежит в специальном ящике.

Ранее мэр Москвы Сергей Собяни подвёл итоги сезонных фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!» и «Лето в Москве». За 100 дней фестивали посетили более 10,5 млн гостей. Ключевой особенностью нового формата стало то, что существенную часть повестки создавали сами москвичи — 25 тыс., или каждое четвертое мероприятие, было организовано жителями города, бизнесом или НКО. По словам столичного градоначальника, больше всего горожан заинтересовали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты.