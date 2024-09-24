Москва, 24 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги сезонных фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!» и «Лето в Москве», отметив, что за 100 дней фестиваль посетили более 10,5 млн гостей.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«Получилось успешно: за 100 дней фестиваль посетили более 10,5 млн гостей. Ключевой особенностью нового формата стало то, что существенную часть повестки создавали сами москвичи — 25 тыс., или каждое четвертое мероприятие, было организовано жителями города, бизнесом или НКО», — написал мэр в своём блоге.

По словам Собянина, новый фестиваль серьёзно разнообразил афишу летних событий столицы и помог понять, какой эту афишу хотят видеть сами москвичи. Больше всего горожан, отметил он, заинтересовали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты.

«Ежедневно Москва предлагала тысячи событий на бульварах, в скверах и парках, на набережных, стадионах, наших традиционных фестивальных площадках, а большую часть — в шаговой доступности от дома», — также отметил он.

Жители посещали тренировки по фитнесу, пилатесу, капоэйре и хатха-йоге в московских парках, а также кинопоказы в летних кинотеатрах, мастер-классы, концерты, игры. На Никитском бульваре развернулся вернисаж под открытым небом, а на Чистопрудном бульваре — винтажный маркет.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли выставка садов, международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская A Cappella», конкурс граффити «Стены» и другие мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что участники московских сезонных фестивалей передали продукты питания для участников спецоперации. Помимо продуктов питания, в зону проведения СВО отправляют и другие товары, например устройства для борьбы с беспилотниками.