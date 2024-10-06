Москва, 6 октября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Жизнь в новых регионах стала лучше после воссоединения с Российской Федерацией. Об этом 5 октября заявил общественный деятель и руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев в новом выпуске программы «Дайте сказать».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Я вижу каждый день, как строятся дороги, строятся больницы, строятся перинатальные центры, приходит к уровню жизни, о котором говорил наш лидер <…> привести к жизни, к уровню жизни, как в России. И я даже так вам скажу, к уровню жизни, как в Москве», — рассказал общественный деятель.

Он также рассказал о работе гуманитарной миссии в Курске и о том, как местные мужчины реагировали на призывы к эвакуации.

«Мужики, да, крепкие, спокойные люди, с курской земли, с курским характером <…> спокойно говорят, да мы не будем выезжать, вы нам лучше оружие дайте. Мы будем сопротивляться», — поделился Киосев, назвав это достойной позицией.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков 13 сентября сообщил, что несколько тысяч мирных жителей признали потерпевшими по делу о нападении украинской армии на Курскую область. Следователи собрали по делу более 200 томов.

Жители приграничных районов Курской области 13 сентября дали показания о зверствах и бесчинствах со стороны украинских военных. По словам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.