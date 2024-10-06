Сумы, Украина, 6 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ), полиция, военная служба правопорядка Вооружённых сил Украины (ВСУ) и национальная гвардия провели контрразведывательные мероприятия в Сумах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что рейды охватили весь город, их провели для выявления шпионов и диверсантов и предотвращения провокаций. Мероприятия проводили в условиях военного положения, действующего на Украине.

«В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка. Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов», — сообщили 5 октября на сайте СБУ.

Ведомство также призвало население обязательно носить с собой документы, удостоверяющие личность. Оно не сообщило о результатах мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 3 октября уничтожили пункт временной дислокации 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе Сум. Потери составили до 30 украинских боевиков, а также автомобильная техника подразделения.

В июне сотрудники СБУ и других ведомств проводили контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Они искали вероятных диверсантов. Силовики проверяли офисы, подъезды жилых домов и общественные заведения в поисках запрещённых предметов.