Газа, Палестина, 6 октября, 2024, 07:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате израильского авиаудара по мечети Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом 6 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«В настоящее время подтверждена гибель по меньшей мере 21 человека в результате нападения Израиля на мечеть в Дейр-эль-Балахе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё десятки пострадали. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Мечеть в Дейр-эль-Балахе, в которой укрывались беженцы, израильская авиация атаковала в ночь на воскресенье. При этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление, в котором отмечалось, что целью удара были боевики палестинского движения ХАМАС, а в мечети якобы действовал командно-диспетчерский центр для планирования и осуществления атак против Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 октября ВВС Израиля также нанесли серию ударов по нескольким районам южного пригорода столицы Ливана. До этого представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Эдри призвал местных жителей покинуть дома, расположенные в этих районах, поскольку там якобы выявлены объекты ливанского шиитского движения «Хезболла», по которым планируется нанесение авиаудара.

В результате атак по Бейруту повреждены несколько зданий, на ряде объектов вспыхнули крупные пожары. По уточнённой информации, взрывы также прогремели неподалёку от международного аэропорта имени Рафика Харири.