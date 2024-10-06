Газа, Палестина, 6 октября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 6 октября нанесли удар по мечети Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. В здании укрывались беженцы, сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Израильские войска атаковали Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, совершив авианалёт на мечеть Шухада аль-Акса, где укрывались перемещённые лица», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, в результате удара погибли 16 человек, ещё десятки пострадали.

Согласно заявлению, распространённом пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), целью удара были боевики палестинского движения ХАМАС. Утверждается, что в мечети якобы действовал командно-диспетчерский центр для планирования и осуществления атак против Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября ЦАХАЛ заявил об ударе по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе Джабалии на севере сектора Газа. Также утверждалось, что объект якобы использовался ХАМАС.