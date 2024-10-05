Омск, 5 октября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за лося, сообщил 5 октября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, лось неожиданно вышел на проезжую часть трассы Омск — Муромцево, прямо под колёса автомобиля марки LADA Granta. После столкновения с животным, машину отбросило в сторону Toyota Yaris.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира машины LADA, а также пассажир автомобиля Toyota. Ещё четверо, в том числе шестилетний ребёнок, доставлены в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года на внутренней стороне МКАД произошло ДТП. Автомобиль столкнулся с тремя лосями. В результате аварии два лося погибли на месте. Водитель автомобиля не пострадал. Транспортное средство получило серьезные повреждения.