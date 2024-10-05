Москва, 5 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Жителей столицы пригласили присоединиться в проекту «Московская ходьба». Об этом 5 октября сообщил официальный портал мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Это хороший повод приобщиться к занятиям северной ходьбой. В последнее время этот вид оздоровительной физкультуры набирает все большую популярность среди москвичей», — указано в материале.

Такой спортивный досуг подойдёт для поддержания здоровья и физической формы. Заниматься им может практический каждый желающий, так как специальная подготовка не требуется. Из инвентаря необходимы палки для ходьбы и спортивная одежда.

В рамках проекта «Московская ходьба» для горожан специально составили 25 уникальных маршрутов в 19 парках. По пути можно встретить QR-коды, которые при сканировании расскажут интересные факты о природных и культурных достопримечательностях на пути. Проект призван привлечь москвичей к здоровому образу жизни и показать, что занятия ходьбой возможны и в условиях современного мегаполиса.

Всероссийский день ходьбы традиционно отмечается в первые выходные октября с 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах летнего сезона «Московского долголетия». По его словам, москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды. В августе открылся эксклюзивный экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат». Гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете».