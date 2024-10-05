Москва, 5 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Россиянин Роман Бурцев, известный как двойник голливудского актёра Леонардо Ди Каприо, выложил фотографию в военной форме и с автоматом и заявил, что подписал контракт с Министерством обороны. Соответствующий пост опубликован на его странице во «ВКонтакте».

Кадр из соцсети Романа Бурцева

На изображении Бурцев стоит в военной форме, рядом с ним — ещё два человека в аналогичном одеянии.

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, американец Шад Эллис, внешне похожий на актёра Уилла Смита, в апреле 2022 года рассказал о предложениях от потенциальных клиентов на «тысячи долларов» после скандала на «Оскаре-2022». В конце марта 2022 года Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку в адрес его жены на церемонии награждения. Позже актёр извинился перед комиком и покинул Американскую киноакадемию.

В августе 2021 года американский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон выложил в сеть фотографию своего двойника и написал, что намерен однажды встретиться с ним. Также он заявил, что похожий на него сотрудник полиции «круче», чем он сам.