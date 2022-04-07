Вашингтон, 7 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Американец Шад Эллис, внешне похожий на актёра Уилла Смита, рассказал о предложениях от потенциальных клиентов на «тысячи долларов» после скандала на «Оскаре-2022». Об этом 7 апреля пишет The Sun.

Gage Skidmore Уилл Смит

По словам Эллиса, некий «влиятельный человек» предлагал ему $5 тыс. за воссоздание пощёчины Уилла Смита комику Крису Року. Двойник актёра также рассказал, что пользователи Сети просят его записать видео, в котором он говорит ставшую мемом фразу Смита: «Держи имя моей жены подальше от своего поганого рта».

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку в адрес его жены. Позже актёр извинился перед комиком и покинул Американскую киноакадемию.