Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон выложил в сеть фотографию своего двойника. Публикацию актёр разместил 31 августа на своей twitter-странице.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

«Вот это да. Парень слева круче», — написал Джонсон в репосте с фотографией, на которой запечатлён очень похожий на актёра сотрудник полиции. Он добавил, что когда-нибудь обязательно встретится с мужчиной и послушает его истории.

«Потому что я ЗНАЮ, что они у тебя есть», — подытожил актёр.

https://twitter.com/TheRock/status/1432578648029085696

Напомним, Дуэйн Джонсон обладает мощным телосложением, при росте 1,96 он весит около 118 кг. До того, как начать сниматься в фильмах он был профессиональным рестлером (показательные бои, ход и результат которых планируются заранее).