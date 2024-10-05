Москва, 5 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Специалисты московского комплекса городского хозяйства исследовали с начала текущего года более 2,4 млн анализов качества воды. Об этом 5 октября сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Global Look Press

«В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов», — приводит его слова официальный портал мэра.

Проведённые в 2024 году исследования вновь подтвердили соответствие воды, поступающей в краны москвичей, всем требованиям и нормативам. Отмечается, что ежедневное потребление в столице составляет почти 3 млн куб. м воды.

В городе проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей. Систему нужно постоянно контролировать и при необходимости оперативно корректировать её параметры, подчеркнул заммэра.

Современные технологии позволяют проверить качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, на станциях водоподготовки и в распределительной сети также работают более 500 автоматических анализаторов. При необходимости оперативный анализ водных проб проводят на месте забора в мобильных лабораториях.

Ранее, в августе, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах увеличить мощности водоснабжения, построить и выполнить реконструкцию очистных сооружений, прежде всего в новых районах столицы. Он назвал последнее десятилетие временем стремительного роста энергоэффективности городского хозяйства столицы. К примеру, в Москве специалисты отремонтировали или заменили энергоблоки на многих ТЭЦ.