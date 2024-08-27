Москва, 27 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Принятая стратегия по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры Москвы до 2030 года включает в себя десятки мероприятий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

личный блог Сергея Собянина

«Совместно с федеральными ресурсоснабжающими организациями город продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных; развитие сетей электро− и теплоснабжения; модернизацию и расширение газовых сетей», — написал Собянин в личном блоге.

Также мэр города сообщил о планах увеличить мощности водоснабжения, построить и выполнить реконструкцию очистных сооружений, прежде всего в новых районах Москвы.

По словам Собянина, сроки реализации перечисленных мероприятий будут зависеть от решений по развитию конкретных городских территорий.

Глава столицы назвал последнее десятилетие временем стремительного роста энергоэффективности городского хозяйства столицы. К примеру, в Москве специалисты отремонтировали или заменили энергоблоки на многих ТЭЦ.

Помимо этого, закрыли десятки маломощных котельных, построили новые электроподстанции и газорегуляторные пункты, отремонтировали и заново проложили тысячи километров тепловых, электрических, газовых и водопроводных сетей.