Москва, 5 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября поздравил народного артиста Александра Михайлова с 80-летнем юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и творческого долголетия.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям», — приводит официальный портал мэра текст поздравительной телеграммы.

Столичный градоначальник подчеркнул, что спектакли и фильмы с участием артиста вошли в золотой фонд отечественного театра и кино, а дар педагога помог передать знания молодым дарованиям российской актёрской школы.

Александр Михайлов родился в поселке Оловянная Читинской области в 1944 году. В 1969-м окончил театральный факультет Дальневосточного государственного института искусств и начал выступать в Приморском краевом драматическом театре имени М. Горького. Первой работой актёра стала роль Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание».

Позднее он работал в Саратовском академическом театре драмы, Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. До 2006 года Михайлов служил в Государственном академическом Малом театре, исполняя роли Иоанна Грозного в спектакле «Царь Иоанн Грозный», Дорна в «Чайке», Джеймса в пьесе «Долгий день уходит в ночь» и другие.

Дебютной киноролью Михайлова стал бригадир сварщиков Алексей Углов в фильме «Это сильнее меня». Также его можно увидеть в таких картинах, как «Приезжая» (1977), «Мужики!» (1981), «Бешеные деньги» (1981), «Победа» (1984) и других. Наиболее известной его ролью стал Василий Кузякин в комедии «Любовь и голуби» (1984).

С 2009-го артист преподает во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова.