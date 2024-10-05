Печоры, Псковская область, 5 октября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Печорском муниципальном округе Псковской области пограничники задержали украинку с болторезом, незаконно пересёкшую границу Эстонии и России. Об этом 5 октября сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

Петр Ковалев/ТАСС

Уточняется, что с собой документов, удостоверяющих личность, у женщины не было, их она оставила в Эстонии. Гражданство задержанной выяснили в ходе проверки. Сама она пересекла границу «по личным мотивам».

При осмотре в личных вещах нарушительницы нашли деньги, фонарик, походные спички, газовую горелку, а также болторез и плоскогубцы для преодоления инженерных заграждений.

По факту незаконного пересечения госграницы России возбуждено уголовное дело. Нарушительницу по решению суда заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября школьники из Финляндии во время экскурсии незаконно пересекли границу с Россией. Пограничники обнаружили посторонних лиц в районе Симпеле и поймали там группу учеников из Савонлинна. Десять детей оказались в пограничной зоне, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы.

В июле гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью добрался на плоту до России и попросил убежища. Как уточнил знакомый латвийца Руслан Панкратов, Букайнс — гражданский активист и политический блогер, на родине подвергавшийся уголовному преследованию.