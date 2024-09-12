Савонлинна, Финляндия, 12 сентября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Школьники из Финляндии во время экскурсии незаконно пересекли границу с Россией, сообщает 12 сентября общественный вещатель Yle.

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Уточняется, что пограничники обнаружили посторонних лиц в пограничной зоне в районе Симпеле и поймали там группу школьников из Савонлинна. Десять школьников оказались в пограничной зоне, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы.

По делу начато предварительное следствие, пограничники связались с родителями детей и коллегами из Пограничного управления РФ в Выборге.

Как передавало ИА Регнум, в июле гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью добрался на плоту до России и попросил убежища. Как уточнил знакомый латвийца Руслан Панкратов, Букайнс — гражданский активист и политический блогер, на родине подвергавшийся уголовному преследованию.

Годом ранее польские правоохранители из города Крыница-Морска задержали 72-летнего пьяного мужчину, который на парусной яхте чуть не пересёк границу с Россией. На перехват яхты был направлен морской патруль. Яхтсмен не мог назвать своё имя, едва стоял на ногах и с трудом сообщил полицейским, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. Его задержали в семи километрах от российской границы и доставили в полицейский участок.