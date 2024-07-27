Рига, 27 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью добрался на плоту до России и попросил убежища. Об этом 27 июля сообщило РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Как уточнил знакомый латвийца Руслан Панкратов, Букайнс является гражданским активистом и политическим блогером. В Латвии Букайнс подвергался уголовному преследованию.

«Станислав Букайнс действительно подвергался уголовному преследованию. Это ни для кого не новость», — подтвердил Панкратов.

При этом Панкратов пояснил, что Букайнс мог выехать в Литву или Эстонию, где пересечь границу с Россией ему было бы проще. По какой причине мужчина выбрал такой экстремальный способ для того, чтобы попасть на территорию России, неизвестно.

По словам Панкратова, служба безопасности в Латвии может наказать за негативное мнение о странах Европы или европейских политиках и за положительное о России. Поэтому латвийское ведомство часто сравнивают с гестапо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к трёхлетнему сроку в тюрьме приговорили в Латвии домохозяйку Елену Крейле. Суд признал её виновной в «оправдании военных преступлений».

Вина Крейле заключается в том, что она регулярно демонстрировала в своём окне символику России и инсталляции цветов российского флага. Таким образом женщина протестовала против узаконенной русофобии и призывала к дружбе Латвии с Россией.

В июне сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции, обязав граждан РФ сдавать экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство. Отмечалось, что требования коснутся нескольких тысяч россиян. До этого сообщалось, что латвийские власти намерены депортировать из страны более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств пребывали в Латвии по виду на жительство.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе готовы оказать необходимую помощь и поддержку соотечественникам, которым грозит депортация с территории Латвии.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что Москва расценивает подобные действия со стороны властей Латвии как преступные. Президент России Владимир Путин отмечал, что стремление Прибалтики депортировать россиян напрямую затрагивает безопасность страны.