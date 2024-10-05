Лондон, 5 октября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Сотрудники Скотланд-Ярда (штаб-квартира британской полиции) за взятки, включая товары из универмагов, помогали скрывать последствия домогательств, в которых египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда обвиняли десятки женщин. Об этом 4 октября сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник и документы.

wetwebwork Мохаммед Аль-Файед

Отмечается, что британскую полицию обвинили в том, что некоторые её коррумпированные сотрудники помогали аль-Файеду в преследовании его подчиненных, включая молодую женщину, отвергшую домогательства миллиардера.

По информации издания, это Эрмина да Силва, которая работала няней детей аль-Файеда и была уволена в 1994 году. После угрозы добиться возбуждения дела о сексуальных домогательствах женщину арестовали по сфабрикованным обвинениям в краже, однако затем освободили без предъявления обвинений, уточняется в публикации.

Экс-начальник службы безопасности универмага Harrods, который принадлежал египетскому миллиардеру, рассказал газете, что одному из обвиняемых в регулярном получении взяток сотруднику полиции за исполнение желаний аль-Файеда тайно передали мобильный телефон из этого универмага для «облегчения незаконной работы».

По словам автора статьи, старший командир полиции Лондона также получал большие корзины из универмага, оказывая «особенно большую помощь» миллиардеру.

При этом обвинения во взяточничестве в адрес некоторых сотрудников Скотланд-Ярда были выдвинуты в 52-страничном письменном заявлении от 1997 года, с которым ознакомилось издание, но дело по нему было урегулировано во внесудебном порядке.

Представитель полиции Лондона заявил газете, что ведомство проводит «полную проверку всех существующих обвинений» против Аль-Файеда, о которых было уведомлено, «чтобы убедиться, что не возникнет никаких новых направлений расследования на основе новой информации, которая появилась».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября стало известно, что Аль-Файед, сын которого Доди встречался с принцессой Дианой после её развода с принцем Чарльзом (ныне — король Карл III), скончался в возрасте 94 лет в Лондоне. Отмечалось, что предприниматель умер от старости 30 августа и его похоронили в центральной мечети Лондона.

Миллиардер свыше 60 лет проживал в Великобритании и вёл там бизнес, а после гибели сына и Дианы долго финансировал частное расследование с целью выяснить причину трагедии. Он также спонсировал общественную кампанию для прояснения роли в их гибели королевской семьи и британских спецслужб, в причастности которых к трагедии не сомневался.