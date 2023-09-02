Лондон, 2 сентября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, чей сын Доди встречался с принцессой Дианой после развода, скончался в возрасте 94 лет в Лондоне. Об этом 1 сентября сообщает телеканал Sky News.

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Отмечается, что Мухаммед Аль-Файед скончался от старости 30 августа и был похоронен в центральной мечети Лондона. По данным телеканала, известие о смерти миллиардера появилось через день после 26-й годовщины со дня гибели в автокатастрофе его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы.

Миллиардер более 60 лет жил в Великобритании и вёл здесь бизнес. После гибели своего сына и принцессы Дианы он около десяти лет финансировал частное расследование с целью выяснить причину трагедии.

Кроме того, Аль-Файед спонсировал общественную кампанию для прояснения роли в гибели своего сына и принцессы Дианы королевской семьи и британских спецслужб, в причастности которых к трагедии миллиардер не сомневался.