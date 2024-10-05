Барселона, Испания, 5 октября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» решило, что польский форвард Роберт Левандовски продолжит выступать в основе команды в будущем сезоне. Об этом 4 октября сообщило издание Sport. es.

Sergio Ruiz/Imago/Global Look Press

В материале отмечается, что сам нападающий намерен до конца отыграть контракт, заключенный с каталонским клубом до лета 2026 года. Руководство это понимает и рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Клуб начнёт планировать приобретения на следующий игровой период с первого квартала 2025 года, и в них не будет трансферов на место центрального форварда, подчеркнул автор статьи.

В контракте футболиста с «сине-гранатовыми» есть пункт, согласно которому руководство может досрочно расторгнуть с ним контракт в 2025 году, если в сезоне 2024/25 нападающий сыграет менее 55% матчей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года появилась информация, что Левандовски может досрочно покинуть клуб до истечения срока контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В первом же сезоне после перехода Левандовски в «Барселону» каталонская команда стала чемпионом Испании по футболу. В последний раз «сине-гранатовые» становились победителем первенства в 2019 году. С того момента дважды чемпионат выигрывал мадридский «Реал» и однажды — «Атлетико».