Барселона, Испания, 4 декабря, 2023, 08:05 — ИА Регнум. 35-летний нападающий «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски может досрочно покинуть клуб до истечения срока контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. Об этом сообщило испанское издание Sport. es.

Rufus46 Роберт Левандовски

По информации источника, в контракте футболиста с «сине-гранатовыми» есть пункт, согласно которому руководство каталонского клуба может досрочно расторгнуть с ним контракт в 2025 году, если в сезоне 2024/25 нападающий сыграет менее 55% матчей.

За «Барселону» Левандовски выступает с 19 июля 2022 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне польский нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА Левандовски четыре раза вышел на поле, отличившись однажды.

Как передавало ИА Регнум, в первом же сезоне после перехода Левандовски в «Барселону» каталонская команда стала чемпионом Испании по футболу. В последний раз «сине-гранатовые» становились победителем первенства в 2019 году. С того момента дважды чемпионат выигрывал мадридский «Реал» и однажды — «Атлетико».