Орехово-Зуево, Московская область, 5 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Водитель сбил женщину с коляской, в которой находился годовалый ребёнок, в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером на улице Ленина. По предварительным данным, мужчина-водитель 1972 года рождения наехал на женщину 1988 года рождения в момент, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина шла с коляской, в которой находился её сын 2023 года рождения.

В результате наезда ребёнок получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пострадавшая в результате ДТП с участием четырёх автомобилей на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге беременная женщина скончалась в больнице.

Вечером 2 октября на Сиреневом бульваре в Москве легковой автомобиль с 14-летним подростком за рулём врезался в бордюр и дорожный знак, после чего перевернулся. В автомобиле находились восемь подростков, многие из которых сбежали после ДТП. В результате аварии пострадала пассажирка, ровесница несовершеннолетнего водителя.