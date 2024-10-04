Жуковский, Московская область, 4 октября, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск редактора новостного интернет-портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Знаменская Аэлита Михайловна. Дата рождения: 01.02.1978. Регион розыска: Московская область», — говорится в карточке базы розыска МВД.

Согласно записи в базе ведомства, Знаменская разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О какой именно уголовной статье идёт речь, не уточняется.

Как утоняется на сайте интернет-портала, Аэлита Знаменская, указанная под именем Эла, занимает должность выпускающего редактора. Отмечается, что она является автором журналистских расследований и материалов, касающихся происшествий и ЖКХ.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД России объявило в розыск блогера Майкла Наки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которого в конце августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

Также в розыск был объявлен блогер Ян Матвеев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), называющий себя военным аналитиком. По данным Минюста, он распространял недостоверную информацию, выступал против специальной военной операции.