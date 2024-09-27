Москва, 27 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Блогера Майкла Наки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который был заочно осуждён, объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась на сайте МВД России.

Кадр из видео

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в публикации на сайте министерства.

Однако по какой именно статье он разыскивается — неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Наки и основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Карпука (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах России. Они создали видеоролик, в котором рассказывалось о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе. В этом материале содержалась недостоверная информация о Вооружённых силах России. Свою вину подсудимые не признали.

В июле МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В отношении него возбудили уголовное дело из-за несоблюдения обязанностей иностранного агента.