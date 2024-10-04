Москва, 4 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Правительство Москвы признало здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известное как дом-книжка, аварийным. Его реконструируют, а прилегающую территорию обновят. Об этом 4 октября сообщили в столичном департаменте городского имущества.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«В ходе экспертизы здание Совета экономической взаимопомощи по адресу: Новый Арбат, дом 36 было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации, и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы», — приводит заявление департамента официальный портал мэра столицы.

Для проведения работ планируют привлечь частного инвестора. В ходе реконструкции площадь комплекса увеличат для размещения современного социокультурного кластера с образовательными, спортивными и культурными объектами.

Внутри откроются социокультурные, досуговые и деловые объекты, в числе которых конференц-зал, фитнес-клуб и детский центр. Они займут площадь порядка 270 тыс. кв. м. Часть помещений сделают жилыми. Точное наполнение комплекса утвердят после подготовки ряда документов.

Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи был построен в 60–70-х годах XX века по решению на заседании исполкома СЭВ в сентябре 1962 года. Визуально он напоминает раскрытую посередине книгу.

В 1991 году, после роспуска СЭВ, имущество, а также автобаза, типография и пансионат «Дружба» в Наро-Фоминском районе Подмосковья были отчуждены в пользу мэрии столицы. Более 30 лет здание занимали различные структуры городского правительства.

Как 21 сентября передавало ИА Регнум, площадь находящегося в Москве многофункционального комплекса «Олимпийский» после реконструкции превысит 850 тыс. кв. м. Он будет состоять из четырёх сооружений. Главное здание станет более функциональным, там создадут в том числе деловые, культурные, социальные, торговые и досуговые площадки. В нём также обустроят зал-трансформер на 12 тыс. зрителей.