Москва, 21 сентября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Площадь находящегося в Москве многофункционального комплекса «Олимпийский» после реконструкции превысит 850 тыс. кв. м, он будет состоять из четырёх сооружений, заявил 21 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Три из четырех сооружений «Олимпийского» будут объединены общим стилобатом: главное здание с концертным залом и эксплуатируемой кровлей, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы», — процитировала его пресс-служба мэрии города.

Также на территории комплекса планируют возвести малый концертный зал на 2 тыс. зрителей. Всего на его территории будет свыше 100 площадок для занятий более чем 40 видами спорта, что втрое больше, чем было раньше. В «Олимпийском» будет 8 тыс. рабочих мест.

Главное здание станет более функциональным, там создадут в том числе деловые, культурные, социальные, торговые и досуговые площадки. В нём также обустроят зал-трансформер на 12 тыс. зрителей.

Обновленный комплекс будет крупным и современным многофункциональным центром в России и Европе. При этом архитектурные черты «Олимпийского» после реконструкции сохранятся.